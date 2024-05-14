​«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» поборются за форварда

«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» изучают возможности по усилению атаки. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Кристиана Фалька, «красные дьяволы» и «канониры» заинтересованы в подписании Беньямина Шешко из «РБ Лейпцига».

В контракте 20-летнего Шешко прописана опция возможного выкупа за 75 миллионов евро. Словенец открыт к переезду в Английскую премьер-лигу.

В сезоне 2023/2024 Беньямин Шешко провёл за «РБ Лейпциг» 41 матч, в которых записал на свой счёт 17 голов и два голевых паса.

Любопытно, что агента Шешко заметили на выходных на матче «Манчестер Юнайтед» - «Арсенал» (0:1).