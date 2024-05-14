​Тен Хаг высказался перед важным матчем АПЛ против «Ньюкасла»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг дал комментарий перед домашним матчем Английской премьер-лиги против «Ньюкасла».

«Это очень важная игра. От неё зависит наше место, поэтому очень важно одержать победу. Мы должны делать всё, чтобы добиться победного результата. Будем упорно бороться за три очка.

Поддержка фанатов, несмотря на поражения? Фанаты были невероятными в последнее время. Они хорошо поддерживали команду и создавали позитивную атмосферу», - сказал тен Хаг на пресс-конференции.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги (54 очка), а «Ньюкасл» - шестое (57 очков).