​Тен Хаг рассказал о кадровой ситуации в «Манчестер Юнайтед»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг перед матчем Премьер-лиги против «Ньюкасла» высказался о кадровой ситуации в команде.

«Думаю, Лисандро Мартинес вернётся. Он провёл несколько тренировок, и если на следующих занятиях всё будет в порядке, он сыграет», - сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Тен Хаг добавил, что Бруну Фернандеш, Маркус Рэшфорд и Вилли Камбвала пройдут дополнительные обследования. Лишь после этого станет известно, смогут ли они помочь команде в ближайшем матче.

Матч чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслом» стартует 15 мая в 22:00 по московскому времени.