​Тен Хаг оценил дебютный сезон Хёйлунна

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о выступлениях нападающего Расмуса Хёйлунна.

«В этом сезоне у него было три травмы, но, тем не менее, он забил 14 голов. Я считаю, что это очень хороший результат для молодого футболиста.

Когда мы решили подписать его, то говорили, что покупаем этого игрока не только на этот сезон, но и на будущее. Он должен развиваться, должен прогрессировать, ему нужно время.

Перед зимой он изо всех сил пытался забить свой первый гол в АПЛ. У его очень сильный характер. Он с нетерпением ждёт каждого матча. Я уверен, что он близок к возвращению в форму», - сказал тен Хаг на пресс-конференции.