​Ещё один топ-клуб интересуется Бруну Фернандешем

Поговаривают, что полузащитник Бруну Фернандеш может покинуть «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно. Как сообщает Manchester Evening News, португалец готов сменить клубную прописку, поскольку «красные дьяволы» близки к тому, чтобы впервые за долгое время остаться без еврокубков.

Отмечается, что интерес к 29-летнему Фернандешу проявляет не только «Бавария», но и ещё один топ-клуб – «Интер».

В то же время источник информирует ещё и о том, что среди игроков «Манчестер Юнайтед» есть сомнения по поводу того, останется ли Фернандеш в клубе.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Бруну Фернандеша в 70 миллионов евро.

«Бавария» может купить большую звезду АПЛ