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​У Варана после ухода из «Манчестер Юнайтед» есть как минимум четыре маршрута слухи

14 Мая 2024 • 16:27 Комментировать

Во вторник Рафаэль Варан объявил о своём уходе из «Манчестер Юнайтед» по завершению сезона. Как сообщает известный журналист Бен Джейкобс, у 31-летнего француза есть как минимум четыре вероятных маршрута.

Так, интерес к Варану проявляют саудовские «Аль-Наср» и «Аль-Иттихад». Кроме того, футболист открыт к возвращению в «Ланс» или к переходу в один из клубов МЛС.

За «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан играет с середины августа 2021 года. За это время защитник провёл 93 официальных матча, в которых записал на свой счёт два гола и один результативный пас на партнёра.

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Ланс Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан МЛС Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттихад Джидда ещё теги
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