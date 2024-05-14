Во вторник Рафаэль Варан объявил о своём уходе из «Манчестер Юнайтед» по завершению сезона. Как сообщает известный журналист Бен Джейкобс, у 31-летнего француза есть как минимум четыре вероятных маршрута.

Так, интерес к Варану проявляют саудовские «Аль-Наср» и «Аль-Иттихад». Кроме того, футболист открыт к возвращению в «Ланс» или к переходу в один из клубов МЛС.

За «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан играет с середины августа 2021 года. За это время защитник провёл 93 официальных матча, в которых записал на свой счёт два гола и один результативный пас на партнёра.