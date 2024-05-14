Появилась информация о будущем голкипера мадридского «Реала» Кепы Аррисабалаги.

Напомним, текущий сезон 29-летний вратарь проводит в «Реале» на правах аренды. Трудовой договор Кепы принадлежит лондонскому «Челси».

Как стало известно инсайдеру Фабрицио Романо, ближайшим летом футболист вернется в расположение «синих».

В составе «сливочных» Кепа провел 19 матчей во всех турнирах, пропустил 18 голов и восемь раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Контракт игрока с «Челси» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость испанца в 12 миллионов евро.