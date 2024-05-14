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Раскрыто будущее Кепы в «Реале» слухи

14 Мая 2024 • 16:10 Комментировать
Реал Мадрид
...
Алавес
1 1.23 X 6.70 2 14.00
Через 4 ч. 45 мин.

Появилась информация о будущем голкипера мадридского «Реала» Кепы Аррисабалаги.

Напомним, текущий сезон 29-летний вратарь проводит в «Реале» на правах аренды. Трудовой договор Кепы принадлежит лондонскому «Челси».

Как стало известно инсайдеру Фабрицио Романо, ближайшим летом футболист вернется в расположение «синих».

В составе «сливочных» Кепа провел 19 матчей во всех турнирах, пропустил 18 голов и восемь раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Контракт игрока с «Челси» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость испанца в 12 миллионов евро.

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