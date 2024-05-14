​Почеттино: «Де Дзерби – фантастический тренер»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино перед игрой против «Брайтона» оценил соперника.

«Мне нравится играть против де Дзерби. Мне нравится его подход к игре. «Брайтон» показывает фантастические результаты. Если вы посмотрите на то, как играет команда, и чего она добивается в последние годы, то становится понятно, что де Дзерби – фантастический тренер. Наступит момент, когда у него появится возможность оказаться на другой позиции.

У «Брайтона» высокий потенциал. Мне будет приятно увидеть де Дзерби, потому что между нами действительно хорошие отношения», - сказал Почеттино журналистам.

Матч «Брайтон» - «Челси» пройдёт 15 мая.