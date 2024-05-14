​Почеттино: «Для построения нового проекта нужно терпение и время»

Наставник «Челси» Маурисио Почеттино высказался о своём первом сезоне в лондонском клубе.

«Мне нравится работать. Когда ты побеждаешь, удовольствия больше. Если у вас проблемы, как у нас в этом сезоне, то вы должны показывать, что можете с ними справляться.

На протяжении всего сезона я сохранял хорошее настроение и улыбался. Я был на позитиве, даже когда у нас было 14 травмированных. В такой ситуации, понятное дело, сложно сохранять позитив.

Благодаря опыту и качествам мы верим себя. Это был очень трудный сезон для всех. Построение нового проекта – это всегда непросто: нужно терпение и время», - сказал Почеттино на пресс-конференции.