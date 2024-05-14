Почеттино: «Если бы не первые 10 туров, «Челси» сейчас бы шёл в топ-4»

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино высказался о том, почему его команда в нынешнем сезоне не смогла побороться за попадание в Лигу чемпионов. Напомним, сейчас «синие» разделяют шестое место в таблице с «Ньюкаслом» и надеются финишировать в зоне Лиги Европы.

«Мы были наказаны из-за игры в первых 10 турах. Если посчитать после этого отрезка, «Челси» сейчас шёл бы в топ-4», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

Отметим, что Маурисио заканчивает свой дебютный сезон во главе «Челси». При аргентинце «синие» также дошли до финала Кубка лиги и до полуфинала Кубка Англии.