​Почеттино ответил на вопрос о своём будущем в «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино регулярно получает вопросы по поводу своего будущего. Пресс-конференция перед игрой Премьер-лиги против «Брайтона» не стала исключением.

«Планирую ли я будущее в «Челси»? Мы планируем, мы работаем. Некоторые комментарии с моей стороны восприняли в негативном ключе. Но я всегда стараюсь быть позитивным и передавать свои чувства окружающим.

Я никогда не говорил, что не думаю о будущем. Мы будем о будущем, строим планы. План состоит в том, чтобы начать предсезонную подготовку. Это не зависит от того, буду я здесь или нет», - сказал Почеттино.

Почеттино: «Может быть, я могу сказать: «Хочу уйти»