Почеттино: «Мы хотим, чтобы Джеймс закончил сезон на позитивной ноте»

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино рассказал о состоянии капитана команды Риса Джеймса. Напомним, англичанин на выходных вернулся на поле после длительного отсутствия и сразу же отметился победным ассистом в матче против «Ноттингем Форест».

«Джеймс очень хорошо тренировался на этой неделе. Нам нужно контролировать его игровое время. Мы хотим, чтобы он завершил сезон на позитивной ноте. Надеюсь, в матче с «Брайтоном» он сможет сыграть чуть больше, чем с «Ноттингем Форест», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

Напомним, Джеймс до прошлых выходных не играл с декабря из-за перенесённой операции.