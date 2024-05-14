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Почеттино: «Мы хотим, чтобы Джеймс закончил сезон на позитивной ноте»

14 Мая 2024 • 15:28 Комментировать
Брайтон
...
Челси
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15.05 21:45

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино рассказал о состоянии капитана команды Риса Джеймса. Напомним, англичанин на выходных вернулся на поле после длительного отсутствия и сразу же отметился победным ассистом в матче против «Ноттингем Форест».

«Джеймс очень хорошо тренировался на этой неделе. Нам нужно контролировать его игровое время. Мы хотим, чтобы он завершил сезон на позитивной ноте. Надеюсь, в матче с «Брайтоном» он сможет сыграть чуть больше, чем с «Ноттингем Форест», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

Напомним, Джеймс до прошлых выходных не играл с декабря из-за перенесённой операции.

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