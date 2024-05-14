​Почеттино назвал двух игроков, которые могут восстановиться к игре с «Брайтоном»

Наставник лондонского «Челси» Маурисио Почеттино перед игрой Английской премьер-лиги против «Брайтона» дал комментарий по поводу кадровой ситуации в команде.

«Многие футболисты вернулись на правильный путь. Думаю, Чилуэлл очень близок к возвращению, но я на 100% не уверен в том, что он станет частью состава. По Чуквуэмеке то же самое. Нам нужно оценить этих обоих игроков, смогут ли они войти в состав завтра. Если нет, то они вернутся на выходных», - сказал Почеттино на пресс-конференции.

Матч «Брайтон» - «Челси» стартует 15 мая в 21:45 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.