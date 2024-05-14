Почеттино: «Я не тот, кто целует эмблему клуба через три дня после подписания контракта»

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино оценил свои чувства к команде. Напомним, аргентинец заканчивает свой первый сезон во главе «синих». Ранее сообщалось, что специалист может покинуть «Стэмфорд Бридж» в летнее межсезонье по решению руководства.

«Любят ли меня фанаты? Это большой вопрос. В «Тоттенхэме» мне тоже было сложно в первом сезоне. Мы не лицемеры. Легко целовать эмблему клуба спустя три дня после подписания контракта, но я не такой. Я уважаю подобных людей, но я не отношусь к этой категории. Мне хочется создать настоящие чувства», – сказал Почеттино на пресс-конференции.