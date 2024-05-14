Почеттино: «В следующем сезоне больше не хочу постоянно говорить о травмах»

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино выразил надежду, что его команду в следующем сезоне перестанут мучить травмы. Напомним, по данным от «Трансфермаркта», у «Челси» в этом сезоне было наибольшее количество повреждений в топ-5 чемпионатах Европы.

«В следующем сезоне больше не хочу постоянно говорить о травмах. Практически каждая пресс-конференция в этом сезоне была посвящена именно этому. Я больше не буду говорить о травмированных игроках и молодежи. Надеюсь, нам удастся продемонстрировать своё настоящее качество», – сказал Почеттино на пресс-конференции.