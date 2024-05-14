Почеттино: «Очень важно сохранять сильный менталитет и верить в попадание в еврокубки»

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино призывает своих игроков сохранять веру в финиш в зоне еврокубков. В настоящий момент «синие» разделяют шестую строчку в АПЛ с «Ньюкаслом», имея в активе столько же очков, сколько и у «сорок». Тем не менее, команда Эдди Хау превосходит «Челси» по разнице мячей. Клубам осталось сыграть два матча до конца розыгрыша АПЛ.

«Очень важно сохранять сильный менталитет и верить в попадание в еврокубки. Два оставшихся матча будут очень сложными. Самое главное – верить. Команда в хорошей форме. В последних 26-27 матчах мы смотрелись действительно хорошо», – сказал Почеттино на пресс-конференции.