Тен Хаг высказался о слухах об уходе Фернандеша

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал слухи о возможном уходе из команды капитана Бруну Фернандеша. Полузащитника ранее связывали с трансфером в мюнхенскую «Баварию» и Саудовскую Аравию.

«Очевидно, что это очень важный футболист для нас. В каждом сезоне Фернандеш был невероятно важным игроком для «Манчестер Юнайтед». Он был одним из лучших по количеству созданных моментов в АПЛ. Также он записал на свой актив много голов и результативных передач», – сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Напомним, летом Эрик может покинуть пост главного тренера «Манчестер Юнайтед». Контракт Фернандеша с клубом истекает летом 2026 года.