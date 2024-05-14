«Бавария» может купить большую звезду АПЛ

В летнее окно «Бавария» может провернуть очень громкий трансфер. Как сообщает на своих страницах the Independent, мюнхенский клуб рассматривает возможность покупки звёздного полузащитника «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша.

Фернандеш является капитаном «Манчестер Юнайтед», однако «Бавария» полагает, что игрока можно будет привлечь из-за его разочарования ситуацией в английском клубе. Кроме того, в Мюнхене есть ощущение, что боссы «красных дьяволов» летом будут продавать игроков для соответствия финансовым правилам.

29-летний Бруну Фернандеш оценивается экспертами авторитетного портала Transfermarkt в 70 миллионов евро.