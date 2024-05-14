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Варан обратился к болельщикам «Манчестер Юнайтед» с прощальной речью

14 Мая 2024 • 13:54 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ньюкасл
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15.05 22:00

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан обратился к болельщикам клуба с прощальной речью. Ранее манкунианцы официально объявили, что француз покинет команду летом на правах свободного агента.

«Я влюбился в этот клуб и его фанатов. Чтобы понять значимость «Манчестер Юнайтед», ты должен сыграть за эту команду. Встретимся на «Олд Траффорд» на последней домашней игре в нынешнем сезоне. Это будет очень эмоциональный день для меня», – цитирует Варана официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Варан провёл за «Манчестер Юнайтед» 3 сезона и выиграл с командой один трофей – Кубок лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан

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Сегодня, 14 Мая
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