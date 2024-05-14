Центральный защитник Рафаэль Варан покинет «Манчестер Юнайтед» по завершении текущего сезона. Об этом отрапортовала пресс-служба английского топ-клуба.

31-летний французский футболист защищает цвета манкунианского гранда с августа 2021 года. Срок трудового соглашения между сторонами истекает в конце июня 2024-го. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Рафаэля в 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Варан провел 21 встречу, забил один гол и получил две желтые карточки. После 36 туров «Манчестер Юнайтед» занимает восьмую строчку в турнирной таблице.