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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Хаверц среди лучших: Вспоминаем немцев, которые запомнились в Премьер-лиге

14 Мая 2024 • 13:15 Комментировать

Кай Хаверц проводит отличный сезон, играя важную роль в «Арсенале», который стремится к чемпионству. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» задаётся вопросом, лучший ли он немец в Премьер-лиге.

Хаверц раскрылся в «Арсенале»

Кай Хаверц переезжал в «Челси» в роли звезды Бундеслиги. В стане «синих» на немца рассчитывали, но проявить себя в должной мере он не смог, хотя гол в финале Лиги чемпионов до сих пор остаётся важным достижением. В Премьер-лиге же Хаверц за 91 матч в составе «Челси» забил 19 голов и сделал 7 ассистов. В «Арсенале» немец переродился. Только за этот сезон в 36 поединках он уже отличился 12 раз и ещё в 7 случаях сделал результативные передачи.

Хаверц выглядит сейчас важнейшим игроком «Арсенала», тем более что может сыграть на нескольких позициях. Немец не претендует на роль лучшего игрока сезона, хотя мог бы. Однако без его действий «канониры» точно не были бы в гонке до сих пор. Наверное, именно титула чемпиона Хаверцу пока не хватает, чтобы в полной мере претендовать на звание лучшего немца в истории Премьер-лиги.

Хаверц пока не лучший немец в истории «Арсенала»

На самом деле, пока Хаверц вряд ли даже лучший немец в истории «Арсенала». Месут Озил в своё время был лидером команды, правда, в ту пору «канониры» так близко к золотым медалям не подбирались. Зато хавбек помог завоевать четыре Кубка Англии. Последнее на сию пору чемпионство «Арсенала» было в сезоне-2003/04. Важную роль в том успехе сыграл Йенс Леманн. Вратарь в 38 турах записал на свой счёт пятнадцать «сухарей», а пропустил всего 26 голов (в этом сезоне за тур до конца в ворота «канониров» уже влетело 28 мячей).

До травм здорово в «Арсенале» играл Пер Мертезакер. Три выигранных Кубка Англии тому подтверждение. Хотя всё же после повреждений немец уже перестал быть так надежен, как ранее. Да и в целом Мертезакер хотя играл неплохо, но даже на уровне Премьер-лиги не был в числе лучших защитников турнира. Однако по совокупности, пожалуй, пока Хаверц в условном рейтинге позади и представителя обороны.

Зато Хаверц уже, кажется, превзошёл Лукаса Подольски. Немецкий форвард не смог себя в должной мере проявить в «Арсенале», хотя и провёл один яркий сезон. Даже один выигранный Кубок не делает нападающего претендентом на звание «одного из лучших» в истории «канониров».

Кто из немцев был лучше?

Если вспоминать всех представителей Бунедестим, то в голову сразу приходят Михаэль Баллак и Илкай Гюндоган. Первый в составе «Челси» оформил «золотой дубль» в 2010 году. Баллак вообще был важным игроком «синих», хотя из-за наличия Фрэнка Лэмпарда действовал чуть глубже, чем привык в «Баварии». Жаль, что финал карьеры в Лондоне был омрачен тяжёлой травмой. Илкай Гюндоган в свою очередь был одним из ключевых игроков «Манчестер Сити». Английский раздел трофейной комнаты хавбека тоже поражает: 5 чемпионских титулов, 4 Кубка Англии, 2 Кубка лиги и успех в Лиге чемпионов в составе «горожан». Превзойти этот результат кому-либо будет сложно.

Болельщики «Ливерпуля» наверняка лучшим немцем считают Дитмара Хаманна, пускай он и не выиграл чемпионский титул. Немецкий хавбек был ключевым полузащитником мерсисадйцев в эпоху Жерара Улье. Во многом благодаря Хаманну в 2001-м «Ливерпуль» взял свой требл из двух внутренних Кубков и Кубка УЕФА. Уже в эпоху Рафы Бенитеса Хаманн выиграл Лигу чемпионов, причём в том самом стамбульском финале появился на замену в перерыве, что помогло переломить ход встречи. Под взором хавбека в звезду вырос Стивен Джеррард. При этом «Ливерпуль» был не единственной командой немца в Англии – до был «Ньюкасл», а после – «Болтон» и «Манчестер Сити», когда только-только началась «эра шейхов».

В свою очередь поклонники «Тоттенхэма» будут настаивать на Юргене Клинсманне как лучшем. У немца было два захода в стане «шпор» – в сезонах 1994/95 и 1997/98. В первом случае лондонцы были середняком, но сам Клинсманн играл превосходно. Он завоевал первую премию лучшему игроку месяца, которая появилась в 1994-м, а затем и звание игрока сезона. Во втором случае Клинсманн спас «шпор» от вылета своими голами.

Именно в Англии звездой стал Антонио Рюдигер. В «Челси» он пришёл просто неплохим игроком, но в Лондоне раскрылся как столп обороны. Правда, чемпионом Англии он не стал, но побеждал в Лиге чемпионов и Лиге Европы, а его потеря была фатальной для «синих».

Легендарный вратарь из военнопленных

Если уж говорить о немцах в Англии, то нельзя не вспомнить Берта Траутманна. Он родился в Германии в 1923-м и с детства занимался спортом. В 1941-м его мобилизовали в люфтваффе. Во время войны Траутманн был в советском плену, но бежал, вернулся на фронт, после чего оказался в плену уже у британцев. В 1948-м его освободили и предложили вернуться на родину. Однако Траутманн решил остаться в Англии и построил блестящую футбольную карьеру. Когда немец заключил контракт с «Манчестер Сити», поклонники клуба устроили массовые протесты, но позже приняли бывшего военнослужащего нацистской армии. В 1956-м «горожане» выиграли Кубок Англии, причём Траутманн последние 15 минут играл со сломанной шеей! А ещё он стал первым иностранцем, который получил звание лучшего игрока Англии.

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Эксперты оценили шансы «Манчестер Сити» и «Арсенала» на победу в АПЛ

Роман Андреев


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Арсенал Лондон Месут Озил АПЛ Кай Хаверц ещё теги
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