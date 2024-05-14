В «Манчестер Юнайтед» выбрали возможного преемника тен Хага

50-летний специалист Томас Франк, который тренирует «Брентфорд», может получить повышение в карьере. Согласно сведениям журналистов The Telegraph, в услугах наставника заинтересован «Манчестер Юнайтед».

Как отмечает источник, в случае увольнения нидерландца Эрика тен Хага кандидатура Франка будет одной из приоритетных для руководства манкунианцев.

«Красные дьяволы» неудачно провели сезон-2023/2024 Английской премьер-лиги. После 36 туров манкунианцы занимают лишь восьмое место в турнирной таблице. В следующем поединке чемпионата страны «Манчестер Юнайтед» на своем поле примет «Ньюкасл».