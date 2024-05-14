У «Барселоны» появились конкуренты в борьбе за Симонса

Каталонская «Барселона» столкнулась с конкуренцией в борьбе за полузащитника «РБ Лейпцига» Хави Симонса, который принадлежит «ПСЖ». По информации от издания Sport, нидерландский хавбек также интересен мюнхенской «Баварии» и лондонскому «Арсеналу».

Ранее сообщалось, что Симонс намерен перебраться в «Барселону», где ранее провёл несколько лет в академии клуба. Тем не менее, у «сине-гранатовых» нет средств на полноценный трансфер, а вариант с арендой «ПСЖ» не устраивает.

В этом сезоне Симонс отметился 7 голами и 11 результативными передачами в немецкой Бундеслиге. В прошлой кампании Хави забил 19 голов за ПСВ в чемпионате Нидерландов.