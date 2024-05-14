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У «Барселоны» появились конкуренты в борьбе за Симонса

14 Мая 2024 • 12:47 Комментировать
Ницца
...
ПСЖ
1 2.55 X 3.70 2 2.55
15.05 22:00

Каталонская «Барселона» столкнулась с конкуренцией в борьбе за полузащитника «РБ Лейпцига» Хави Симонса, который принадлежит «ПСЖ». По информации от издания Sport, нидерландский хавбек также интересен мюнхенской «Баварии» и лондонскому «Арсеналу».

Ранее сообщалось, что Симонс намерен перебраться в «Барселону», где ранее провёл несколько лет в академии клуба. Тем не менее, у «сине-гранатовых» нет средств на полноценный трансфер, а вариант с арендой «ПСЖ» не устраивает.

В этом сезоне Симонс отметился 7 голами и 11 результативными передачами в немецкой Бундеслиге. В прошлой кампании Хави забил 19 голов за ПСВ в чемпионате Нидерландов.

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