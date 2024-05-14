Постекоглу: «99% фанатов хотят, чтобы «Тоттенхэм» проиграл «Манчестер Сити»

Наставник лондонского «Тоттенхэма» Анге Постекоглу пообщался с представителями СМИ в преддверии перенесенного поединка против «Манчестер Сити» в АПЛ.
«Если вы посмотрите в социальные сети, то поймете, что 99 процентов фанатов хотят, чтобы мы проиграли «Манчестер Сити». Но не говорите мне об этом. Не понимаю людей, которые желают поражения своей команде», - передает слова специалиста инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.
Напомним, что матч состоится на домашнем стадионе «Тоттенхэма» сегодня, 14 мая. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
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