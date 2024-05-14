Постекоглу: «99% фанатов хотят, чтобы «Тоттенхэм» проиграл «Манчестер Сити»

«Если вы посмотрите в социальные сети, то поймете, что 99 процентов фанатов хотят, чтобы мы проиграли «Манчестер Сити». Но не говорите мне об этом. Не понимаю людей, которые желают поражения своей команде», - передает слова специалиста инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.