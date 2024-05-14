Рой Кин поддержал Руни, обвинившего футболистов «Манчестер Юнайтед» в нежелании играть

Экс-футболист сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поддержал мнение Уэйна Руни о том, что некоторые игроки «красных дьяволов» специально пропускают матчи, ссылаясь на травмы.
«Это плохой знак, если футболист не хотят играть после травм. В команде действительно есть игроки, которые затягивают свое восстановление. Порой, когда наступает определенный отрезок сезона или футболистам не хватает уверенности, они не спешат возвращаться на поле», - передает слова специалиста The Telegraph.
В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги «красные дьяволы» занимают восьмое место в турнирной таблице.
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