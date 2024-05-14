Рой Кин поддержал Руни, обвинившего футболистов «Манчестер Юнайтед» в нежелании играть

«Это плохой знак, если футболист не хотят играть после травм. В команде действительно есть игроки, которые затягивают свое восстановление. Порой, когда наступает определенный отрезок сезона или футболистам не хватает уверенности, они не спешат возвращаться на поле», - передает слова специалиста The Telegraph.