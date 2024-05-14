Гвардиола: «Если бы всё решали деньги, «Манчестер Юнайтед» выиграл бы все трофеи»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о денежных тратах клубов Английской премьер-лиги в последние сезоны.
«Раньше многое решали деньги. Если бы сейчас все осталось так же, то «МЮ» должен выиграть все трофеи. Вторым был бы лондонский «Челси», а третьим – «Арсенал». За последние пять лет эти клубы потратили больше, чем «Сити», - передает слова испанского специалиста инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.
Сегодня, 14 мая, «Манчестер Сити» на выезде встретится с лондонским «Тоттенхэмом» в перенесенном матче АПЛ. В случае победы «горожане» станут лидерами чемпионата.
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