Гвардиола: «Если бы всё решали деньги, «Манчестер Юнайтед» выиграл бы все трофеи»

«Раньше многое решали деньги. Если бы сейчас все осталось так же, то «МЮ» должен выиграть все трофеи. Вторым был бы лондонский «Челси», а третьим – «Арсенал». За последние пять лет эти клубы потратили больше, чем «Сити», - передает слова испанского специалиста инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.