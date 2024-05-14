«Арсенал» может купить бывшего полузащитника «Реала» за 60 млн евро

Атакующий полузащитник «Реал Сосьедада» и сборной Японии Такефуса Кубо имеет вариант трудоустройства в топ-клубе Английской премьер-лиги. Об этом рапортуют журналисты Todofichajes.

По данным источника, в переходе японского хавбека заинтересован лондонский «Арсенал». Трансферная стоимость Кубо оценивается в 60 миллионов евро. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2029 года. Он защищает цвета «Реал Сосьедада» с лета 2022-го.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Такефуса провел 28 поединков, в которых записал на свой счет семь забитых мячей и три голевые передачи.