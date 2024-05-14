Титов дал прогноз на матч «Тоттенхэм» - «Манчестер Сити»

«Я в мире не вижу соперников для «Сити», пусть они и не прошли «Реал», а здесь тем более. Учитывая, как «Тоттенхэм» обороняется, здесь будет много голов. Я ставлю на победу «Ман Сити» и тотал больше 2,5», - передает слова Титова «РБ Спорт».