Эдерсон летом может покинуть «Манчестер Сити»

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон Мораес ближайшим летом может покинуть свою команду. По информации от журналиста Джейсона Бёрта, услугами бразильского вратаря интересуются клубы из Саудовской Аравии.

Как сообщает источник, местные команды решительно намерены провернуть трансфер Эдерсона в ближайшее трансферное окно. Правда, пока неизвестно, что на этот счёт думает сам футболист.

Напомним, Эдерсон выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года, когда перешёл из лиссабонской «Бенфики». 30-летний бразилец в нынешнем сезоне отстоял 12 сухих матчей в Английской премьер-лиге и сейчас борется со своей командой за чемпионский титул.