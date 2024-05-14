Невилл объяснил, почему считает Эдегора лучшим игроком сезона в АПЛ

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл объяснил, почему считает полузащитника «Арсенала» Мартина Эдегора лучшим игроком сезона в Английской премьер-лиге.

«Каждый раз, когда я смотрю матчи «Арсенала», я убеждаюсь в том, что это потрясающий игрок. Мартин соединяет всё вместе. Это лучший футболист, которого я видел в этом сезоне. Если бы у него в партнёрах был забивной нападающий вроде Серхио Агуэро, у Эдегора было бы больше ассистов. Если он останется на нынешнем уровне в будущем, это будет невероятно», – цитирует Невилла Sky Sports.

Напомним, Эдегор выступает за «Арсенал» с января 2021 года, когда перебрался из мадридского «Реала».