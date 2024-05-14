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Невилл объяснил, почему считает Эдегора лучшим игроком сезона в АПЛ

14 Мая 2024 • 10:51 Комментировать (1)
Арсенал
...
Эвертон
19.05 18:00

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл объяснил, почему считает полузащитника «Арсенала» Мартина Эдегора лучшим игроком сезона в Английской премьер-лиге.

«Каждый раз, когда я смотрю матчи «Арсенала», я убеждаюсь в том, что это потрясающий игрок. Мартин соединяет всё вместе. Это лучший футболист, которого я видел в этом сезоне. Если бы у него в партнёрах был забивной нападающий вроде Серхио Агуэро, у Эдегора было бы больше ассистов. Если он останется на нынешнем уровне в будущем, это будет невероятно», – цитирует Невилла Sky Sports.

Напомним, Эдегор выступает за «Арсенал» с января 2021 года, когда перебрался из мадридского «Реала».

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Арсенал Лондон Гари Невилл Мартин Эдегор ещё теги

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LMI
14 Мая 2024 в 11:14
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