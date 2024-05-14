Фернандеш может сыграть последний матч за «Манчестер Юнайтед» против «Манчестер Сити»

Лидер средней линии «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш может уйти из английского гранда грядущим летом. Об этом сообщается на страницах таблоида The Sun.

По информации журналистов, португальская звезда задумывается над сменой клубной прописки. Фернандеш может продолжить карьеру в другом чемпионате. Ранее сообщалось об интересе к Бруну со стороны клубов из чемпионата Саудовской Аравии.

Португалец выступает за «красных дьяволов» с 2020 года. В текущем сезоне Бруну принял участие в 45 поединках, отметившись 15 забитыми мячами и 11 голевыми передачами. Срок контракта между сторонами истекает летом 2026 года.