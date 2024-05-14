Эксперты оценили шансы «Манчестер Сити» и «Арсенала» на победу в АПЛ

В начале сезона Английской премьер-лиги мало кто мог подумать, что «Манчестер Сити» будет вести борьбу за победу в чемпионате до последнего тура с «Арсеналом».

Однако, на сегодняшний день в турнирной таблице именно лондонский клуб занимает первое место с 86 очками. «Манчестер Сити» идёт вторым с 85 очками, и имея игру в запасе.

Специалисты из мира ставок видят «горожан» фаворитами на победу в Премьер-лиге. Шансы команды Госепа Гвардиолы составляют 75,2%, а шансы «Арсенала» - 30,8%.

Ранее суперкомпьютер Opta оценил шансы «Манчестер Сити» на титул АПЛ в 58,7%, а шансы «Арсенала» - 41,3%.

Шансы «Манчестер Сити» на титул АПЛ снизились – суперкомпьютер выдал новые цифры

«Манчестер Сити» или «Арсенал»: турнирная ситуация в гонке за чемпионский титул АПЛ



