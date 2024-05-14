Гвардиола: «Никому раньше не удавалось выиграть 4 титула АПЛ подряд»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, насколько важно для его команды выиграть свой четвёртый подряд чемпионский титул Английской премьер-лиги.

«Никому раньше не удавалось выиграть 4 титула АПЛ подряд: ни «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона, ни «Челси» Жозе Моуринью, ни «Арсеналу» Арсена Венгера. Это показывает, насколько сложным является это достижение. Все эти команды могли достичь подобного успеха, но в итоге не справились», – сказал Гвардиола на пресс-конференции.

«Манчестер Сити» сейчас отстаёт от лидирующего «Арсенала» на одно очко, но у команды Гвардиолы есть игра в запасе. На выходных состоится последний тур АПЛ.