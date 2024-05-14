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Лебёф: «Челси» всё ещё далёк от уровня той команды, которую мы привыкли знать»

14 Мая 2024 • 09:37 Комментировать
Брайтон
...
Челси
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15.05 21:45

Бывший футболист лондонского «Челси» Франк Лебёф высказался о состоянии команды. «Синие» сейчас находятся на седьмом месте в АПЛ, имея в активе столько же очков, сколько у «Ньюкасла», который идёт шестым. Команда Маурисио Почеттино надеется финишировать в зоне Лиги Европы.

«В плане характера всё стало чуть лучше. Тем не менее, «Челси» всё ещё далёк от уровня той команды, которую мы привыкли знать. Давайте всё равно придадим им воодушевления и скажем, что команда достигла прогресса», – цитирует Лебёфа журналист Саймон Филлипс.

Завтра «Челси» предстоит сыграть на выезде против «Брайтона» в рамках чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Франк Лебёф

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