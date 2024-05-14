Энцо рассказал, как изменился «Челси» при Почеттино

Полузащитник лондонского «Челси» Энцо Фернандес рассказал об изменениях в команде после назначения аргентинского специалиста Маурисио Почеттино на пост главного тренера.
«Когда я пришел в команду, там было очень много игроков. Но после назначения Почеттино появился порядок. Рабочая этика вышла совершенно на другой уровень. Это положительно отразилось на команде, сейчас мы работаем на 100%», - передает слова аргентинского игрока инсайдер Фабрицио Романо.
В нынешнем сезоне Фернандес провел 40 поединков, в которых забил семь мячей и сделал три голевые передачи. «Челси» занимает седьмое место в таблице Премьер-лиги.
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