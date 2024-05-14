Энцо рассказал, как изменился «Челси» при Почеттино

«Когда я пришел в команду, там было очень много игроков. Но после назначения Почеттино появился порядок. Рабочая этика вышла совершенно на другой уровень. Это положительно отразилось на команде, сейчас мы работаем на 100%», - передает слова аргентинского игрока инсайдер Фабрицио Романо.