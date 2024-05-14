Руни заявил, что игроки «Манчестер Юнайтед» специально пропускают матчи

«В клубе есть несколько отличных исполнителей, но их игра не соответствует ожиданиям. Взгляните на травмы, которые они получили. Некоторые из них точно могут играть. Это 100 процентов. Впереди финал Кубка Англии, а затем Евро-2024. Многие из них устали, а потому хотят остаться в стороне и вернуться только к финалу Кубка. Я знаю о таком, наблюдал подобное много лет», - передает слов Уэйна The Telegraph.