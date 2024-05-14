Два звёздных полузащитника могут покинуть «Манчестер Юнайтед»

Полузащитники «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш и Каземиро могут по завершении сезона уйти из английского коллектива. Согласно сообщениям The Telegraph, у игроков есть варианты трудоустройства в чемпионате Саудовской Аравии.

Саудовские клубы уже начали переговоры с агентами бразильского хавбека. Также они планируют обсудить переход Фернандеша с его представителями.

«Манчестер Юнайтед» провел очередной неудачный сезон. За два тура до завершения розыгрыша Английской премьер-лиги команда Эрика тен Хага занимает лишь восьмое место в турнирной таблице.