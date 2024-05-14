Менье рассказал, где может продолжить карьеру Мбаппе после «Реала»

«Килиан хочет написать историю не только во Франции, но и во всем мире. Это показатель великого футболиста. Ему хочется быть лучшим везде. Не исключаю, что когда-то он окажется в Англии. Роналду так делал, например. Чтобы показать себя всему миру, нужно побеждать везде», - передает слова Менье Lequipe.