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Менье рассказал, где может продолжить карьеру Мбаппе после «Реала»

14 Мая 2024 • 07:54 Комментировать

Бельгийский футболист Тома Менье поделился мнением об уходе звездного нападающего Килиана Мбаппе из французского «ПСЖ». 25-летний форвард продолжит карьеру в мадридском «Реале».

«Килиан хочет написать историю не только во Франции, но и во всем мире. Это показатель великого футболиста. Ему хочется быть лучшим везде. Не исключаю, что когда-то он окажется в Англии. Роналду так делал, например. Чтобы показать себя всему миру, нужно побеждать везде», - передает слова Менье Lequipe.

Мбаппе грядущим летом присоединится к «Реалу». Француз подпишет со «сливочными» контракт на пять лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе Тома Менье ещё теги
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