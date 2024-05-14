Менье рассказал, где может продолжить карьеру Мбаппе после «Реала»

Бельгийский футболист Тома Менье поделился мнением об уходе звездного нападающего Килиана Мбаппе из французского «ПСЖ». 25-летний форвард продолжит карьеру в мадридском «Реале».
«Килиан хочет написать историю не только во Франции, но и во всем мире. Это показатель великого футболиста. Ему хочется быть лучшим везде. Не исключаю, что когда-то он окажется в Англии. Роналду так делал, например. Чтобы показать себя всему миру, нужно побеждать везде», - передает слова Менье Lequipe.
Мбаппе грядущим летом присоединится к «Реалу». Француз подпишет со «сливочными» контракт на пять лет.
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