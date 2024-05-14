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Гвардиола назвал причину неудачи «Ливерпуля» в борьбе за чемпионство

14 Мая 2024 • 05:57 Комментировать
Тоттенхэм
...
Манчестер Сити
1 7.30 X 5.70 2 1.38
Через 15 ч. 41 мин.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил неудачи «Ливерпуля» в концовке сезона.

Команда Юргена Клоппа боролась за титул с «горожанами» и лондонским «Арсеналом», до определённой поры даже лидируя в турнирной таблице, однако из-за череды провальных результатов выбыла из гонки. Недавно «красные» лишились даже математических шансов на первое место.

«Знаете, как «Ливерпуль» упустил возможность бороться за чемпионство до конца? Я видел матчи против «Кристал Пэлас» и «Манчестер Юнайтед», где «Ливерпуль» не реализовал невероятное количество моментов. Именно поэтому они больше не претендуют на титул, но они всё равно невероятны», – заявил Гвардиола в преддверии поединка «Манчестер Сити» против «Тоттенхэма», который состоится во вторник.

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