Гвардиола назвал причину неудачи «Ливерпуля» в борьбе за чемпионство

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил неудачи «Ливерпуля» в концовке сезона.

Команда Юргена Клоппа боролась за титул с «горожанами» и лондонским «Арсеналом», до определённой поры даже лидируя в турнирной таблице, однако из-за череды провальных результатов выбыла из гонки. Недавно «красные» лишились даже математических шансов на первое место.

«Знаете, как «Ливерпуль» упустил возможность бороться за чемпионство до конца? Я видел матчи против «Кристал Пэлас» и «Манчестер Юнайтед», где «Ливерпуль» не реализовал невероятное количество моментов. Именно поэтому они больше не претендуют на титул, но они всё равно невероятны», – заявил Гвардиола в преддверии поединка «Манчестер Сити» против «Тоттенхэма», который состоится во вторник.