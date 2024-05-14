Невилл: «Райс не должен играть на позиции опорника»

Бывший английский футболист Гари Невилл назвал лучшую роль для полузащитника лондонского «Арсенала» Деклана Райса.

«Райс – это не тот игрок, который нужен «Арсеналу» на позиции «шестого номера» в нынешнем сезоне. Для этого подходят Парти и Жоржиньо, а Деклану лучше играть левее. К этому пришёл сам Артета.

Позиция опорника требует другого уровня интеллекта. Нет, я не говорю, что Райс не является умным футболистом, он превосходен, но, думаю, он не сможет придерживаться необходимой дисциплины в роли опорного полузащитника. Полагаю, Гарет Саутгейт тоже предпочитает видеть там другого игрока, чтобы Райс мог чаще идти вперёд», – высказался в студии MNF бывший защитник «Манчестер Юнайтед».