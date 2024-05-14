Английский топ-клуб проявлял интерес к Мбаппе

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе был интересен не только мадридскому «Реалу».

Звёздный француз официально станет игроком «королевского клуба» в июне – он покинет «ПСЖ» на правах свободного агента. Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, в 2022 году информацию о возможном подписании Мбаппе запрашивал «Ливерпуль». В английском клубе быстро поняли, что сделка невозможна.

Напомним, Килиан Мбаппе мог перейти из «ПСЖ» в «Реал» в том же 2022 году, но вместо этого решил подписать новый контракт с парижанами. Теперь соглашение подходит к концу, и в этот раз ничто не помешает «сливочным» заполучить давнюю трансферную цель.