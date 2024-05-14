Каррагер и Невилл назвали команду, ставшую главным разочарованием сезона в Премьер-лиге

Эксперты Джейми Каррагер и Гари Невилл выбрали команду, разочаровавшую больше всех в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.

По мнению обоих экс-защитников, главным разочарованием сезона стал «Манчестер Юнайтед», занимающий на данный момент восьмую позицию в турнирной таблице. Команда Эрика тен Хага набрала 54 очка после 36 сыгранных матчей – на три балла меньше, чем «Ньюкасл» и «Челси».

В номинации «главное открытие сезона» Каррагер выделил «Астон Виллу», почти гарантировавшую себе попадание в зону Лиги чемпионов, в то время как Невилл отдал предпочтение «Борнмуту», уверенно занимающему место в середине турнирной таблицы.