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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Каррагер и Невилл назвали команду, ставшую главным разочарованием сезона в Премьер-лиге

14 Мая 2024 • 04:33 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ньюкасл
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15.05 22:00

Эксперты Джейми Каррагер и Гари Невилл выбрали команду, разочаровавшую больше всех в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.

По мнению обоих экс-защитников, главным разочарованием сезона стал «Манчестер Юнайтед», занимающий на данный момент восьмую позицию в турнирной таблице. Команда Эрика тен Хага набрала 54 очка после 36 сыгранных матчей – на три балла меньше, чем «Ньюкасл» и «Челси».

В номинации «главное открытие сезона» Каррагер выделил «Астон Виллу», почти гарантировавшую себе попадание в зону Лиги чемпионов, в то время как Невилл отдал предпочтение «Борнмуту», уверенно занимающему место в середине турнирной таблицы.

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Манчестер Юнайтед Гари Невилл Джейми Каррагер Борнмут Астон Вилла ещё теги

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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД НЬЮКАСЛ
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