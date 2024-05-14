Невилл: «Много разговоров о Салиба, но Габриэль Магальянс провёл выдающийся сезон»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл отметил важность центрального защитника Габриэля Магальянса для успехов «Арсенала».

Бразилец составляет надёжный дуэт с Вильямом Салиба. По мнению Невилла, Магальянс недополучает внимания по сравнению со своим товарищем по центру обороны.

«О Салиба много говорят, но Габриэль сыграл абсолютно выдающуюся роль. В начале сезона происходило что-то не то, и «Арсенал» был не похож на себя. После своего возвращения Габриэль начал показывать невероятную, блестящую игру», – заявил в эфире MNF известный экс-защитник.

«Арсенал» лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги перед последним туром с 86 набранными очками. «Манчестер Сити» отстаёт на один балл, имея один матч в запасе.