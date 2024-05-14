«Реал» намерен остановить доминирование «Манчестер Сити» на аргентинском рынке

Мадридский «Реал» планирует занять лидирующие позиции на рынке аргентинских футбольных талантов.

В «королевском клубе» считают, что в последнее время «Манчестер Сити» больше преуспевает при поиске и подписании перспективных аргентинцев – «горожанам» удалось переманить в свои ряды Хулиана Альвареса и Клаудио Эчеверри. По информации Relevo, в «Реале» планируют перевернуть ситуацию в свою пользу, и первым шагом в этом направлении должно стать приобретение 16-летнего Франко Мастантуоно («Ривер Плейт»), востребованного среди европейских грандов.

В контракте Мастантуоно прописаны отступные в размере 45 млн евро, но мадридский гранд намерен добиться трансфера на более выгодных условиях.