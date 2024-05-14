Невилл и Каррагер выбрали лучшего игрока сезона в АПЛ

Телеэксперты Гари Невилл и Джейми Каррагер рассказали, кого считают лучшим игроком текущего сезона в Английской премьер-лиге.

По мнению экс-футболиста «Манчестер Юнайтед», приз должен достаться полузащитнику лондонского «Арсенала» Мартину Эдегору, в то время как бывший защитник «Ливерпуля» отдал предпочтение Филу Фодену из «Манчестер Сити».

В двух других номинациях мнения Невилла и Каррагера сошлись: оба эксперта Sky Sports выбрали лучшим молодым игроком Коула Палмера («Челси»), а лучшим подписанием, по их мнению, стал Деклан Райс, прошлым летом перешедший из «Вест Хэма» в «Арсенал» за 116 млн евро.