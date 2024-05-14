Гвардиола: «Это невероятный сезон, даже если мы не выиграем АПЛ»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола готов к любым поворотам в предстоящем матче с «Тоттенхэмом».

В случае победы над «шпорами» во вторник «горожанам» останется лишь обыграть «Вест Хэм» в домашнем матче последнего тура, чтобы в четвёртый раз подряд завоевать титул Премьер-лиги. Осечка «Сити» в Лондоне кардинально поменяет ситуацию: судьба золота будет уже в руках «Арсенала», которому в финальной игре предстоит принять на своём поле «Эвертон».

«Мы можем упустить чемпионство, проиграв или сыграв вничью с «Тоттенхэмом». Безусловно, такое может случиться, но в то же время мы можем и победить. Думаю, мы выиграем. Если нет... Что ж, так и быть, сезон всё равно получился невероятным», – приводит City Xtra слова Гвардиолы.