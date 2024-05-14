​Макгинн: «Сумасшедшая игра»

В последнем матче 37-го тура итальянского чемпионата «Астон Вилла» и «Ливерпуль» выдали голевую феерию, забив друг другу по три мяча. Капитан «Астон Виллы» Джон Макгинн согласился с тем, что это был «сумасшедший матч», по его определению:

- Это был сумасшедший матч, честно говоря. Но мы хотели три очка, очко нам мало помогает в борьбе с «Тоттенхэмом». В этом сезоне было много взлётов и обидных падений, прямо в рамках одного матчах. Наверное, дело в менеджменте игры, - цитирует слова Макгинна BBC Sport.

В последнем туре английского чемпионата «Астон Вилла» сыграет с «Кристал Пэлас».