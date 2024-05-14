Стеллини назвал единственного игрока, на подписании которого настаивал Конте

Кристиан Стеллини, помощник Антонио Конте, высказался о требованиях, которые тренер предъявлял своим клубам.

Итальянец считается одним из самых требовательных наставников в вопросе трансферов. По словам его ассистента, всё не совсем так, как кажется на первый взгляд.

«Это нормальная ситуация для всех топ-тренеров – иногда экономические возможности клуба не соответствуют требованиям специалиста, желающего побеждать в каждом матче. Конте – очень открытый человек, требовательный, но он всегда добивается результатов.

Глядя на карьеру Конте, я могу сказать, что он требовал амбициозные проекты, а не конкретных игроков. Для амбициозного проекта не всегда необходимы дорогие игроки.

Единственный футболист, о подписании которого Антонио просил напрямую, – Ромелу Лукаку. В итоге он забил 60 голов, помог «Интеру» выиграть скудетто и был продан вдвое дороже», – сказал в интервью TeleLombardia Стеллини.