Эдерсон объяснил успехи «Манчестер Сити» в Премьер-лиге

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон Мораес рассказал, за счёт чего его команда успешна в Английской премьер-лиге.

«Горожане» находятся в двух победах от четвёртого подряд триумфа в чемпионате Англии. Команда Хосепа Гвардиолы на одно очко отстаёт от «Арсенала» при одной встрече в запасе. Уже во вторник «Сити» может вернуться на первое место – для этого потребуется обыграть на выезде «Тоттенхэм».

«Посмотрите на последние три года – мы трижды выиграли АПЛ, и теперь у нас есть шанс войти в историю. Ни одна команда не становилась чемпионом четырежды подряд, а мы можем это сделать. Думаю, всё дело в менталитете, созданном клубом, персоналом, игроками.

Гвардиола – лучший в мире, он живёт футболом 24 часа в сутки. Он вдохновляет команду», – цитирует Эдерсона пресс-служба «Манчестер Сити».