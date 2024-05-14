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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Эдерсон объяснил успехи «Манчестер Сити» в Премьер-лиге

14 Мая 2024 • 01:47 Комментировать
Тоттенхэм
...
Манчестер Сити
1 7.30 X 5.70 2 1.38
Через 19 ч. 37 мин.

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон Мораес рассказал, за счёт чего его команда успешна в Английской премьер-лиге.

«Горожане» находятся в двух победах от четвёртого подряд триумфа в чемпионате Англии. Команда Хосепа Гвардиолы на одно очко отстаёт от «Арсенала» при одной встрече в запасе. Уже во вторник «Сити» может вернуться на первое место – для этого потребуется обыграть на выезде «Тоттенхэм».

«Посмотрите на последние три года – мы трижды выиграли АПЛ, и теперь у нас есть шанс войти в историю. Ни одна команда не становилась чемпионом четырежды подряд, а мы можем это сделать. Думаю, всё дело в менталитете, созданном клубом, персоналом, игроками.

Гвардиола – лучший в мире, он живёт футболом 24 часа в сутки. Он вдохновляет команду», – цитирует Эдерсона пресс-служба «Манчестер Сити».

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