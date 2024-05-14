Куанса и Эллиотт повторили достижение Оуэна и Джеррарда 23-летней давности

«Ливерпуль» не смог удержать победу над «Астон Виллой» в матче 37-го тура Премьер-лиги (3:3).

На 48-й минуте встречи Джарелл Куанса поразил ворота после передачи Харви Эллиотта, установив на табло счёт 3:1. По информации BBC, это первый с 2001 года случай, когда два английских игрока не старше 21 года напрямую поучаствовали в голе «Ливерпуля» в АПЛ. В последний раз это удавалось Стивену Джеррарду и Майклу Оуэну 23 года назад – полузащитник выступил в роли ассистента для форварда, поразившего ворота «Блэкберна».

«Ливерпулю» не удалось удержать преимущество над «Астон Виллой»: в концовке матча хозяева поля забили дважды и ушли от поражения.